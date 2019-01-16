НВФ на Донбассе ракетами обстреляли грузовик ВСУ: Ранены пять воинов ВСУ. Новости

На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил (ООС) незаконные вооруженные формирования из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) обстреляли грузовой автомобиль 72-й ОМБР. Об этом сегодня, 16 января, в ходе брифинга сообщил командир бригады, сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

«В ходе преступного обстрела российско-оккупационными войсками позиций 72 ОМБР, расположенных на восточной окраине населенного пункта Троицкое из ПТРК по направлению населенного пункта Калиновое был поврежден грузовой автомобиль, в результате чего получили ранения 5 военнослужащих и 5 получили травмы (акубаротравмы)», – говорится в сообщении.

Всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь, они эвакуированы в лечебные учреждения. Их жизни ничего не угрожает.