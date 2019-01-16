В посольстве США обвинили Россию и НВФ в гибели украинцев на линии соприкосновения на Донбассе. Новости

Украинцы умирают, ожидая в очереди на пересечение линии соприкосновения, и ответственны за это РФ и ее приспешники. Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине, передает «Цензор.НЕТ».

«Украинцы умирают, ожидая в очереди на пересечение линии соприкосновения. Россия и ее приспешники блокируют гуманитарную помощь и несут ответственность за эти смерти. Все причастные к этому, могли бы сделать процедуру пересечения более гладкой, при этом сохраняя Украину в безопасности. Россия может и должна выполнять Минские соглашения и двигаться к миру в Украине», – написали в посольстве.

Ранее сообщалось, что на КПП «ДНР» вблизи неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) от сердечного приступа 10 января скончались трое мужчин.

Напомним, что сегодня, 16 января, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, на КПП «ДНР» вблизи Майорска под Горловкой умерла женщина.

Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»).

В частности, введены процедуры, которые задерживают людей на КПП: люди жалуются на усиленный досмотр и что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т.к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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