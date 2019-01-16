В Славянске начинающим предпринимателям расскажут, как организовать бизнес с нуля. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) начинающих предпринимателей, в том числе, переселенцев, приглашают на воркшоп, где расскажут, как создать бизнес с нуля и добиться успеха.

Благотворительный фонд «Славянское сердце» приглашает жителей, которые хотят создать собственный бизнес. Во время воркшопа «История успеха» им расскажут, с чего нужно начать свое дело, где искать деньги на идею, какие шаги должны быть первоочередными.

«Мы пригласили предпринимателей, которые уже имеют успехи в своем бизнесе. На эту встречу приедет предприниматель из Харьковщины, который выращивает микрозелень, свою историю расскажет переселенка, которая за короткое время открыла два кафе. Также секретами успеха поделится психолог, которая организовала научное пространство для детей», – рассказала организатор мероприятия, представительница БФ «Славянское сердце» Валентина Тупикова.

Организаторы уточнили, что мероприятие состоится в Славянске 16 января в 13:00 на базе пространства «TOP PLACE».

Предварительно зарегистрироваться можно по телефону: 050 766 57 81.

Источник: «Бизнес-Восток»