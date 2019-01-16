Пассажиропоток из Украины в РФ сократился . Новости

По итогам 2018 года пассажиропоток в направлении Российской Федерации упал на 15%. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире ТК «Прямой».

«Тенденция продолжается и мы видим, что по итогам 2018 пассажиропоток в направлении России снова упал на 15%. Причем, если в Россию не более 16%, то в обратном направлении более 15%. Это объективная реальность. Я рад, что украинцы физически выбирают направление ЕС без указаний или искусственных мер. Мы, со своей стороны, всячески развиваем направление железнодорожного сообщения с ЕС. Более 20 поездов запущено за очень короткий период времени, и мы развиваем, как Польшу, так и Венгрию в дальнейшем. В этом году, надеюсь, словацкое направление запустим. Это только начало истории», – сказал Омелян.

Ранее сообщалось, что Омелян заявлял, что железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекратится в любом случае – либо по решению правительства, либо украинцы сами перестанут ездить в РФ.