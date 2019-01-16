Статус «дети войны»: Куда обращаться в Мариуполе и какие нужны документы (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) уже около полутра тысяч детей имеют статус ребенка войны. Получить его теперь могут все несовершеннолетние, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе.

В регионе сотни родителей уже подали необходимые документы.

По словам жительницы Мариуполя Светланы Барат, ее сыну сейчас 7 лет. Женщина начала оформлять для него статус ребенка войны. Она надеется, что в дальнейшем такой статус предоставит парню определенные преимущества.

«Возможно в будущем – для обучения, для поступления в ВУЗ или в другое учебное заведение. Или можно будет оздоравливаться в детских лагерях», – говорит Светлана.

Специалисты подчеркивают, что пока таких преимуществ нет. Однако, желающих получить статус ребенка, пострадавшего от войны в Донбассе – сотни. На справку может рассчитывать каждый, кто пострадал от физического и психологического насилия во время вооруженного конфликта.

За получением этого статуса могут обращаться дети, которые достигли 14 лет, и родители, у которых дети младше. А также дети, которым исполнилось 18 лет, но на момент начала антитеррористической операции им не исполнилось 18», – пояснила начальник управления службы по делам детей Мариуполя Наталья Красильникова.

Чтобы получить статус ребенка войны, родителям нужно обращаться в социальные службы и центры предоставления административных услуг. С начала года уже принято 45 заявлений. Пакет документов прост: паспорт или свидетельство о рождении, документ о месте жительства или справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

«Это может быть справка из детского сада, или справка из учебного заведения. Даже справка из медицинского учреждения, которая подтверждает, что ребенок в этот период находился на территории города Мариуполь», – уточнила начальник Центра предоставления административных услуг Мариуполя Дарья Колесова.

Как отмечают специалисты, официально «детей войны» только в Мариуполе уже более полутора тысяч.

Источник: ТК «Донбасс»