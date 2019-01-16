Гуманитарные потребности Донбасса обсудили с новым главой украинского офиса ООН. Новости

Гуманитарные потребности на Донбассе стали предметом обсуждения на встрече постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко с новым президентом украинского подразделения Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов Элис Секви. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН на официальной странице в Тwitter.
«Ельченко обсудил с новым руководителем Офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Элис Секви гуманитарные потребности на Донбассе. Украина благодарна ОКГП ООН по усилия для облегчения тяжелого положения, в котором оказались жители восточной Украины вследствие российской военной агрессии», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине будет действовать посол Организации Объединенных Наций, но для этого придется пересмотреть подписанное в 1992 году соглашение между Украиной и ООН.
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