Евросоюз отправит на Донбасс миссию для оценки потребностей региона. Новости

В конце января на подконтрольную украинской власти территорию Донбасса прибудет оценочная миссия для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона. Об этом шла речь во время встречи президента Украины Петра Порошенко с главами МИД: Эстонской Республики – Свеном Миксером, Литовской Республики – Линасом Линкявичусом и Республики Польша – Яцеком Чапутовичем. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Петр Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны Эстонии, Литвы и Польши суверенитета и территориальной целостности Украины, а также решительное осуждение агрессивных действий России.

В ходе встречи была обсуждена ситуация в Азовском и Черном море и существующие угрозы со стороны России с учетом совершенного в ноябре 2018 года акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков. Отмечена необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию с требованием немедленного освобождения украинских пленных моряков, возвращение захваченных кораблей и обеспечения свободы мореплавания в Азовском и Черном море.

Президент также сообщил министрам о ситуации на Донбассе и продолжающемся нарушении Россией Минских договоренностей, а также режима прекращения огня. Президент Украины поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств стран-союзников Украины за активное продвижение вопроса о введении нового «Азовского пакета» санкций ЕС против России.

Петр Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской Комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии. В этом контексте глава государства высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона.

Ранее сообщалось, что военный вертолет с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины не долетел до Мариуполя (Донецкая обл.) из-за сложных погодных условий. Вертолет, в котором находились глава МИД Эстонии Свен Миксер, МИД Литвы Линас Линкявичюс, МИД Польши Яцек Чапутович, МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и Украины Павел Климкин, приземлился в аэропорту в Днепре.