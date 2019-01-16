Четырехлапый спецназ: Как в Мариуполе обучают полицейских собак (Видео). Новости

В кинологическом центре полиции Мариуполя (Донецкая обл.) в данный момент обучают 35 собак. Благодаря четырехлапым помощникам, в Донецкой области за год было обнаружено сто килограммов взрывчатки и предотвращено более полусотни преступлений.

По словам правоохранителей, на линии разграничения такие «специалисты» крайне необходимы. В Мариуполе полицейские имеют собственный кинологический центр. Заведению почти 2 года. Как рассказывают специалисты, четырехлапые помощники определяют наркотики и взрывчатку «на нюх».

Одна из подопечных, овчарка Конга тренируется только 3 месяца. Но уже умеет находить человека по запаху.

«Сейчас центр насчитывает 35 служебных собак. Из которых 18 уже получили сертификат», – рассказал начальник кинологического центра ГУ НП в Донецкой области Анатолий Котов.

Тренеры центра всячески заботятся о своих питомцах. Помогают им быть в хорошей физической форме. А обучают часто с помощью игры.

«Рядом с игрушечкой подкладывается искомый запах. Это один из вариантов, как можно обучить собаку. У нее запах игрушки ассоциируется со взрывчаткой. А затем, постепенно, игрушка изымается. И остается только лишь искомый запах», – пояснил заместитель начальника кинологического центра ГУ НП в Донецкой области Виктор Козаков.

Как рассказали полицейские, некоторые команды подаются на немецком языке, поскольку доказано, что на немецком они более созвучны для собаки. Но учат как на немецком, так и на русском.

В то же время, на тренировках собака может быть и угрозой для наставников. К примеру, при нападении. «Бывают такие ситуации, когда собаки отпускают рукав и переключаются на другую руку, ногу, или живот. Это собаки. Все может быть, все может случиться», – уточнил ведущий специалист кинологического центра ГУНП в Донецкой области Степан Еременко.

Сейчас тренировки «пушистого спецназа» в Мариуполе продолжаются.

Источник: ТК «Донбасс»