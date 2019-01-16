Электропила, мотоблок, генератор: В «ДНР» не довезли товары на 47 тыс. гривен. Новости

В Донецкой области на двух контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) пограничники пресекли попытки незаконно перевезти товары через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" и "Майорское" пресекли две попытки нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров. В частности, на временно оккупированную территорию Украины пытались провезти электропилу, мотоблок и генератор на общую сумму 47 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

Как уточняется, товары были изъяты представителями фискальной службы для принятия соответствующего правового решения.

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