Жилье для военных: Полторак рассказал о расширении программы президента. Новости

В 2019 году в Украине будет продолжена программа строительства жилья для военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире «112 Украина».

«В этом году мы планируем продолжить программу президента Украины по строительству общежитий для военнослужащих. В этом году мы расширяем эту программу и будем строить общежития не только для военнослужащих контрактной службы, холостых, но и для женатых, отдельно для сержантского состава, а также штатное должностное жилье», – заявил он.

Министр также напомнил о том, что в конце 2018 года в рамках президентской программы 80 квартир получили военнослужащие 92-й бригады. «В следующем году они получат еще 80 квартир и около 400 мест для военнослужащих контрактной службы. Мы почти полностью обеспечиваем эту бригаду штатным должностным жильем. То есть военный, пока служит в этой бригаде, имеет возможность проживать в квартире или в общежитии, или возможность снимать жилье и получать за это компенсацию от государства», – объяснил министр.

Он также прокомментировал вопрос повышения пенсий для военнослужащих, отметив, что данный вопрос находится в компетенции Минсоцполитики. Минобороны принимает участие в разработке реформы пенсионного обеспечения военнослужащих, однако основные задания лежат на Министерстве социальной политики.