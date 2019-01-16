Психосоциальная адаптация бывших воинов: При Минветеранов будет создан Экспертный совет . Новости

При Министерстве по делам ветеранов будет создан Экспертный совет по вопросам психосоциальной адаптации ветеранов. Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, пишет «УНИАН».

«Пройден определенный регуляторный путь, а именно утверждено положение о Министерстве по делам ветеранов, объявлен конкурс на должность государственного секретаря, запущен официальный сайт министерства. Кроме того, мы сейчас формируем Экспертный совет по вопросам психосоциальной адаптации ветеранов... Надеюсь, что этот совет профессионально будет заниматься вопросами психосоциальной адаптации и форматов и механизма предоставления услуг по реабилитации ветеранов», – отметила Фриз.

Также она подчеркнула, что сейчас уже на завершающей стадии находится формирование консультативно-совещательной группы Совета ветеранов, которая направлена на установление стратегической коммуникации министерства с региональными организациями и с ветеранами на местах. «Ее задача – разъяснять деятельность министерства на местах и инициировать приоритетность рассмотрения вопросов для ветеранов, которые нужно оперативно урегулировать», – добавила Фриз.

По ее словам, продолжается работа по созданию рабочей группы по разработке нового закона о статусе ветерана и социальной защите. «В эту рабочую группу будут включены как представители общественных организаций, так и международные эксперты, чтобы иметь возможность дать качественный законопроект. И в этом вопросе надеюсь на сотрудничество с комитетом», – отметила Фриз.

Кроме того, министр сообщила, что сейчас продолжается работа над созданием Единого государственного реестра ветеранов и созданием онлайн платформы для ветеранов.