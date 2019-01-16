Полторак заявил, что Украина не допустит аннексии Азовского моря Россией. Новости

Российская Федерация не заставит Украину отказаться от своего законного права прохода через Керченский пролив. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире «112 Украина».

«Одна из задач, которую Россия ставила перед собой, когда организовывала провокацию в Керченском проливе, – это спровоцировать нас на ответ, чтобы мы начали стрелять и использовать эту возможность, чтобы начать открытую агрессию против Украины. И вторая цель – это заставить нас отказаться от прохода через Керченский пролив в Азовское море и так, фактически, провести аннексию и Азовского моря. На такой шаг мы никогда в жизни не согласимся. Ни клочка своей территории мы не отдадим», – заявил он.

Полторак подчеркнул, что Украина не откажется от своего законного права в соответствии со всеми международными обязательствами морского права, международными договорами, проходить через Керченский пролив.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем. Действие военного положения завершилось 26 декабря.