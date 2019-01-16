Нововведение: В Мариуполе из штата детских садов вывели пищеблоки (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) с января этого года детские сады больше не занимаются питанием малышей. Теперь это ответственность компаний, которые арендуют у них пищеблоки. В каждом заведении вместо множества поставщиков теперь – один.

Так, в детском саду Центрального района с начала года на кухне новый руководитель – арендатор пищеблока. Повара работают втроем. По словам повара с 20-летним стажем Людмилы Шимширт, благодаря нововведению детское питание стало лучше.

«Честно говоря, мы пока не поняли разницы, как готовили, так и готовым. Порции те же самые, продукты даже лучше стали. Особенно овощи. Были намного хуже у предыдущих поставщиков, сейчас намного качественней», – рассказала Людмила.

По словам детей, меню стало разнообразнее, блюда – вкусные.

Как отметила заведующая детского сада №55 Мариуполя Светлана Карташова, теперь вместо нескольких поставщиков – один. В каждом мариупольском саду – свой.

«Раньше нам приходилось работать с поставщиками, которых было больше 20-ти человек. 20-25, то есть, много договоров было. Сейчас у нас этим занимается один представитель», – уточнила заведующая.

Кроме того, почти вдвое выросла стоимость питания. В яслях – до 33 грн в день. А в старших группах –до 40 грн. Родители платят половину от этой суммы.

В профильном департаменте обещают, что порции станут больше, а рацион – разнообразнее.

«В сады привозят не готовую еду, а готовится все на местах, нормы выдерживаются, пробы снимают. Существует перспективное двухнедельное меню, но замена продуктов может проводиться», – пояснила главный специалист отдела департамента образования Валентина Зарагулова.

В департаменте образования заверили, что следят за соблюдением всех норм питания.

Источник: ТК «Сигма»