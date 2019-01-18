В этом году на продажу выставлены два крупных предприятия из Донецкой области . Новости

В перечне объектов большой приватизации на 2019 год значатся два предприятия, расположенные в Донецкой области. О решении, какие объекты будут включены в перечень, говорилось на заседании правительства на этой неделе, сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, в 2019 году правительство планирует продать 100% акций государственного предприятия «Угольная шахта "Краснолиманская"» (Родинское), 50% акций частного акционерного общества «Азовмаш» (Мариуполь).

Всего госбюджет-2019 года предусматривает поступления от приватизации в размере 17 млрд грн.