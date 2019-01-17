Вопрос миротворцев на Донбассе отошел на второй план, – Тука. Новости

Вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс стали меньше обсуждать не только в Украине. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.
«В информационном пространстве не только нашей страны вопрос введения миротворческой миссии отошел на второй или даже на третий план. Вместе с этим я считаю, что на сегодняшний день, что исключительно такой способ урегулирования противостояния Украины и России является наиболее оптимальным, исходя из того положения, в котором находится наша страна», – сказал он.
«Понятно, что есть единственное препятствие в реализации этого плана – это Российская Федерация», – заявил Тука.
По его словам, отношение к миротворцам на Донбассе в России демонстрируют высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова. «Он в очередной раз озвучил позицию Российской Федерации в отношении введения миротворческой миссии на Донбасс. Эта позиция в том, что введение миротворцев на таких условиях, как предлагает Украина вместе с нашими союзниками, Россия расценивает как оккупацию Донбасса», – говорит замминистра МинВОТ.
«К сожалению, пока позиция РФ в этом вопросе остается неизменной, поэтому необходимо продолжать и усиливать давление на Российскую Федерацию», – добавил Тука.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»
Читайте также:
- Миротворцы ООН на Донбассе: ОБСЕ готова оказать поддержку
- Будут ли миротворцы на Донбассе в 2019 году, – мнение
- Донбасс не сдастся: Лавров назвал неприемлемым предложение США по миссии ООН на востоке Украины
- Не обязательно переть на нас танками: Тука о планах РФ по Украине и «Л-ДНР»
- Донбасс-2019: Что ждать и чего не ждать от наступившего года
- Будапештский формат и Донбасс: Есть ли перспективы и почему сейчас
- Лавров заявил, что РФ не пойдет войной на Украину
- Перевести стрелки: Ельченко пояснил, зачем РФ начала тему о миротворцах на Донбассе
- Что такого может произойти в России, чтобы изменилась ситуация на Донбассе
- Путин будет вынужден возобновить переговоры по Донбассу, – политолог
- В ООН снижается уровень поддержки Украины, – военный эксперт
- Сдача оружия, возврат пленных и доверие: Что будет после того, как на Донбассе перестанут стрелять
- 72% украинцев считают, что миротворческая миссия ООН могла бы прекратить военные действия на Донбассе
Комментарии