Вопрос миротворцев на Донбассе отошел на второй план, – Тука. Новости

Вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс стали меньше обсуждать не только в Украине. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«В информационном пространстве не только нашей страны вопрос введения миротворческой миссии отошел на второй или даже на третий план. Вместе с этим я считаю, что на сегодняшний день, что исключительно такой способ урегулирования противостояния Украины и России является наиболее оптимальным, исходя из того положения, в котором находится наша страна», – сказал он.

«Понятно, что есть единственное препятствие в реализации этого плана – это Российская Федерация», – заявил Тука.

По его словам, отношение к миротворцам на Донбассе в России демонстрируют высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова. «Он в очередной раз озвучил позицию Российской Федерации в отношении введения миротворческой миссии на Донбасс. Эта позиция в том, что введение миротворцев на таких условиях, как предлагает Украина вместе с нашими союзниками, Россия расценивает как оккупацию Донбасса», – говорит замминистра МинВОТ.

«К сожалению, пока позиция РФ в этом вопросе остается неизменной, поэтому необходимо продолжать и усиливать давление на Российскую Федерацию», – добавил Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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