Донецкие, луганские или другие номера: Переселенцы обсуждают регистрацию авто. Новости

В социальных сетях переселенцы из Донбасса активно обсуждают, можно ли зарегистрировать автомобиль по месту фактического проживания и получить местные номера. Мнения разделились.

«Купили машину в Житомире, МРЭО выдали донецкие номера по прописке, а временная приписка ВПЛ (внетренне перемещенного лица) – одесская. Можно ли в МРЭО по месту фактического места жительства поменять номера на одесские? Спасибо, может кто сталкивался», – написал автор поста Дмитрий.

На пост отреагировали другие переселенцы, сообщив, что по справке ВПЛ машину можно зарегистрировать в месте фактического проживания:

Сергей: «Можно по справке ВПЛ»;

Ирина: «Со справкой переселенца выдадут одесские номера»;

Алексей: «Я по справке ВПЛ поставил на днепровскую регистрацию. Причем, сами в сервисном центре предложили. В 2015-м и в мае 2018-го. Лично на себя ставил в Днепре. Еще в 2015-м ставил. Просто не хотят делать местные. В 2018-м мне настойчиво рекомендовали уже в сервисном центре ставить по факту регистрации»;

Андрик: «Все можно... У моего отца в паспорте прописка луганская, а он поставил на учет автомобиль по справке переселенца по регистрации на мой киевский адрес!!!»;

Райдер: «В Днепропетровской области предложили на выбор – или луганские, или днепропетровские номера»;

Евгений: «В Ровно предлагали любого региона. Прописка – Луганск»;

Виктория: «В 2015 и в 2018 годах переоформляли на себя машины в Черкасском МРЭО и в Кривом Роге. В обоих случаях выдали номера по адресу справки переселенца. Хотя говорили, что по нашему желанию, могут выдать и донецкие номера»;

Николай: «Не имеют права отказать ставить авто на учет по справке переселенца, так как это и есть фактически регистрация»;

Светлана: «Можно получить одесские номера в МРЭО по справке ВПЛ, но нас попросили поставить печать в паспортном столе по месту временной регистрации на обратной стороне справки. Но это в Одессе».

Некоторые переселенцы утверждают, что ситуация неоднозначная:

Роман: «В Днепре они одно время ставили, потом обязательную регистрацию для ВПЛ отменили, и адрес в справке стал не местом временной регистрации, а просто строчкой букв. С тех пор не ставят. В сентябре 2017-го на Закарпатье мне не поставили. Причем, я на уши поднял половину Украины, ГАИшники меня даже в комнату завели и при мне заполнили форму в программе, консультируясь по громкой связи с Киевом. Выбрать что-нибудь кроме донецких номеров программа не дала»;

Таиса: «Нет, нельзя. Машина ставится на учет по месту регистрации лица в паспорте. Аналогичная ситуация в Днепре»;

Светлана: «Мы покупали машину в Киеве и хотели киевские номера ставить, отказали, поставили по прописке – луганские»;

Роман: «Год назад было нельзя. Кстати, а может донецкие даже лучше? Пусть штрафы с камер отправляют в Донецк по месту регистрации»;

Ольга: «Только по месту регистрации. Вы можете получить только донецкие номера. Мы покупали в Тернополе. Соответственно получили номера ВВ (на тот момент была луганская регистрация). Единственное можете заказать себе именные номера. Если не хотите светить донецкими»;

Юлия: «У меня обе машины куплены в Ивано-Франковске, а прописка – луганская, выдали номера ВВ, а вот штрафы, мои дорогие, будут высылать, где вы сейчас проживаете»;

Катерина: «Нам в Киеве донецкие номера дали, хоть и в Харьковской области зарегистрированы как ВПЛ. Чтобы одесские получить, прописка нужна одесская».

Переселенец, который интересовался регистрацией авто, добавил, почему решил сменить номера. «В Житомире покачали головой и сказали, что не знают, что делать, предложили договор купли сначала переделать, а договор переделать – это целая история. Они тоже сказали, что вписывают адрес донецкий... Короче, в Житомире предложили по месту в МРЭО еще раз наведаться и лишний раз проплатить за опять новые номера ))) Я бы и не менял, наоборот, с чувством гордости езжу, но есть "но"... Мне по работе некоторые могут бояться аванс давать на материалы, если видят, что не местный! Хотя я уже местный», – написал автор поста.

Как сообщила «Донецким новостям» переселенка из Горловки (Донецкая обл.), юрист разъяснил ее семье, что автомобиль в Украине регистрируют по месту прописки, но если есть справка переселенца, то можно по месту проживания, указанному в справке.