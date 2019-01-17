Ни одно госучреждение не даст четкую цифру, сколько в Украине ветеранов, – Фриз. Новости

В Украине до сих пор нет ни одного государственного реестра ветеранов. Об этом рассказала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Как сообщила Фриз, министерство займется тем, что разработает новый закон о статусе ветеранов и их социальной защите взамен устаревшего. По ее словам, устаревший закон имеет архаичные нормы и требует немедленной обработки, чтобы он был понятным для ветеранов и чтобы им было можно легко пользоваться для менеджмента государственных льгот и т. д.

«Кроме того, мы говорим о необходимости образования проектного офиса, который будет заниматься стратегическими направлениями, стратегическими проектами. А именно – необходимостью создания единого государственного реестра ветеранов. В государстве, которое находится, по состоянию на сегодня, пятый год в войне, не существует единого государственного реестра ветеранов», – сказала Фриз.

«Ни одно государственное учреждение вам сегодня не даст четкую цифру, сколько в Украине есть ветеранов», – добавила она.

По ее словам, данные людей, которые будут вноситься в электронный реестр, нуждаются в защите. «Это компьютерная история, которая обязательно нуждается в защите. Потому что это защита не только персональных данных, но и защита персональных данных военнослужащих. Более того, это защита персональных данных военнослужащих, большинство из которых сегодня находятся в первой-второй очереди на мобилизацию в случае необходимости. Соответственно, мы должны пройти нормативную процедуру для того, чтобы подойти все-таки к созданию единого государственного реестра ветеранов, которым будет оперировать в своей деятельности Министерство ветеранов», – отметила министр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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