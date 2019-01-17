В «ЛНР»: В Кадиевке рухнула крыша цеха завода. Новости

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования Кадиевка, Луганская обл.) произошло обрушение крыши в цеху завода. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«В заготовительном цеху Стахановского вагоностроительного завода, вследствие большого скопления снежной массы на крыше, произошло обрушение ж/б перекрытия на площади 500 кв. м. Гибели и пострадавших нет. На момент обрушения в цеху находился охранник. Работа цеха приостановлена. Убыток уточняется», – уверяют в «ЛНР».

Напомним, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) 11 января, обрушился металлический навес торговых рядов на территории «Красного рынка» по всей площади 23 торговых мест. Есть пострадавшие.

Также в «ДНР» из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось свыше 3 тыс. кв. метров кровли на прокатном стане №390 Макеевского металлургического комбината. Кроме того, в Горловке 12 января ночью под тяжесть снега упала крыша на торговых рядах, в Ясиноватой – обвалилась кровля в пятиэтажке, а 11 января в Донецке обвалился козырек трамвайной остановки. Помимо этого, 13 января в Харцызске произошло обрушение козырька подъезда.

16 января в «МЧС ДНР» сообщили об обрушениях крыш многоквартирных жилых домов в Торезе (после переименования Чистяково) и Брянке. Кроме того, 16 января вследствие падения навеса у входа в «Школу развития и эстетики» в Енакиево пострадала женщина.

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