В ОБСЕ подтвердили смерть пожилой женщины при пересечении линии разграничения на Донетчине. Новости

В Донецкой области при пересечении линии разграничения умерла пожилая женщина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 16 декабря.

Сообщается, что женщина умерла 5 января, ожидая возле КПВВ вблизи Майорска.

«Наблюдатели уточняли сообщения о том, что 80-летняя женщина скончалась 5 января, ожидая возле КПВВ вблизи н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) на пересечение линии соприкосновения. Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и сотрудник полиции в н. п. Бахмут (быв. Артемовск, подконтрольный правительству, 67 км к северу от Донецка) сообщили СММ о том, что женщина умерла утром 5 января, ожидая возле КПВВ. 8 января сотрудники морга в Бахмуте подтвердили, что тело женщины было доставлено в морг для проведения вскрытия. 15 января сотрудники морга в Бахмуте сообщили, что смерть женщины наступила вследствие естественных причин», – сказано в отчете.