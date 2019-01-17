ДТП в «ДНР»: «Газель» съехала в кювет и перевернулась. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в Старобешевском районе произошло ДТП: «Газель» съехала в кювет и перевернулась. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

«16.01.2019, Старобешевский р-н, автодорога "Донецк-Новоазовск-Седово", 17-й км (возле поворота на с. Придорожное) – ДТП. Водитель автомобиля ГАЗ-3302 "Газель" не справился с управлением и допустил съезд на обочину и опрокидывание автомобиля в кювет. Погибших и пострадавших нет», – утверждают в «ДНР».

Там добавляют, что сотрудники «МЧС» при помощи буксировочного троса поставили автомобиль на колеса и отбуксировали его на расчищенный участок проезжей части.

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