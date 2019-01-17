Работают за копейки: В «ЛНР» назвали зарплаты коммунальщиков. Новости

В «ЛНР» из-за сильных снегопадов на дорогах сложилась сложная ситуация, потому что не хватает ни людей, ни техники для своевременной очистки трасс, а зарплаты коммунальщиков – мизерные. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал «глава администрации» Стаханова (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) Сергей Жевлаков.

По его словам, в «ЛНР» готовили коммунальные службы к зиме «в меру сил в наличии», в частности отремонтировали два грейдера. «Это не так просто, учитывая недостаток ресурсов. День и ночь люди выходили, даже те, у которых под 40С температура, они с ног падали, день и ночь работали на грейдере», – рассказал Жевлаков.

«Заставил всех мужчин в администрации лопаты брать каждый день, и в выходные тоже приезжали на работу и чистили вокруг… Нет у нас ни финансовой, ни технической возможности чистить все второстепенные улицы», – жалуется «мэр» Стаханова.

Он рассказал, что проблема с коммунальными службами не только в Стаханове, но и в соседнем Ирмино. «Ранее там был грузовой автомобиль с отвалом, погрузчик, но так случилось, что водитель-тракторист на погрузчике нашел другое место работы, ушел. Второй автомобиль сломался, а водитель уехал в Москву лечить и помогать сыну. Техника просто стала и не смогла очистить Ирмино, поэтому, когда мы зачистили свои центральные улицы, пришлось помогать Ирмино чистить», – сообщил «чиновник».

«Есть громадный труд людей, которые работают за копейки… Сегодня мы остались один на один с проблемами, с маленьким источником финансирования и с одним коммунальным предприятием, в котором заработная плата у водителя – 5-6 тыс. руб. (2,1-2,5 тыс. грн по курсу местного банка на 17.01.2018). Очереди нет. У нас 30-40% водителей осталось, люди уходят», – сказал Жевлаков.

Сегодня, 17 января, в «МЧС ЛНР» сообщили, что в заготовительном цеху Стахановского вагоностроительного завода, вследствие большого скопления снежной массы рухнула крыша на площади 500 кв. м.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» из-за критической экономической ситуации и массовой миграцией населения присоединили г. Ирмино к Стаханову.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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