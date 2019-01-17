Ситуация в пунктах пропуска утром 17 января: Проезда ожидали 310 авто. Новости

Сегодня утром, 17 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 января линию разграничения через КПВВ пересекли 37,5 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8555 человек и 865 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8060 человек и 1310 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7215 человек и 1165 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3660 человек и 740 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9040 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 310 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 70/50;

КПВВ «Марьинка» – 40/55;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Владислава: «7:33. В Никитовке очередь за заправкой (старый паспортный днр) еще метров на 300, это на 07:00, пешую не видела».

КПВВ «Марьинка»:

Игорь: «6:32. Вчера ночников на "Каргилле" – почти до моста, мы заезжали в Донецк последней протяжкой»;

Юрий: «6:33. На "Каргилле" в сторону Марьинки очередь до середины моста примерно! Льготы сейчас столько же. Дурдом, короче. Еще не двигались».

КПВВ «Новотроицкое»:

Эдуард: «8:54. Еленовка за поворот через 100 метров начинается хвост, стали ждем».

КПВВ «Гнутово»:

Оксана: «7:21. В Октябре очередь от магазина».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.