Их буквально раскидало: На Донетчине рассказали о состоянии пострадавших от обстрела грузовика. Новости

16 января участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) обстреляли грузовик с украинскими бойцами, пострадали 10 человек. Произошло это на позициях у Троицкого, что на Светлодарской дуге. О состоянии пострадавших рассказали сами военные и медики.

В госпиталь в Бахмуте первых 4-х раненых доставила «скорая». Им тяжело говорить из-за контузий. Бойцов сразу же направляют на томографию. Они стояли вблизи военного «Урала», когда прозвучал один выстрел – это была противотанковая управляемая ракета, которая попала точно в цель.

«Ребята попадали, я только увидел взрыв, порох, дым черный, кровь пошла. Сразу не понял, что…», – рассказывает один из бойцов Николай Мельник.

После ранения он нашел в себе силы, чтобы вытащить тех, кто получил более тяжелые травмы. «Возле машины было, их буквально раскидало всех. А я был за машиной, и мне только осколок попал в шею», – рассказывает боец.

В целом пострадавших – десять. 5 человек получили ранения, еще 5 – боевые травмы, преимущественно контузии. Трое бойцов – в тяжелом состоянии, один в реанимации.

По словам медиков, «один без конечности нижней, многочисленные осколочные ранения». Врачи сейчас борются за жизнь и здоровье военных.

Напомним, 16 января на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил НВФ из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) обстреляли грузовой автомобиль 72-й ОМБР.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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