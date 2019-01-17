Возможности есть: Тука о компенсации за разрушенное на Донбассе жилье. Новости

В Украине есть возможность выплачивать компенсацию за разрушенное в результате боевых действий на Донбассе жилье. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Есть уже разработанный законопроект о компенсации [за разрушенное на Донбассе жилье]», – сказал он.

По его словам, выплачивать компенсацию гражданам могут и местные власти. «Еще в 2016 году, когда я заканчивал свое пребывание в должности главы Луганской военно-гражданской администрации, я первый и, к сожалению, последний, выплатил людям 25 млн грн за разрушенную девятиэтажку. Почему этим до сих пор не пользуются ни Луганская, ни Донецкая администрации, которые имеют свободных денег больше, чем вся остальная Украина, мне непонятно. Возможности такие есть», – заявил Тука.

Правозащитники же отмечают, что на пятый год вооруженного конфликта на Донбассе в Украине отсутствует комплексная государственная политика в отношении гражданских лиц, жилье которых пострадало в результате боевых действий. По данным Мониторинговой миссии ООН в Украине, в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях были разрушены или повреждены более 40 тыс. объектов частной собственности.

Юристы рассказали, что в Украине нет закона о компенсации за разрушенное на Донбассе жилье, но есть правовые механизмы, которыми могут воспользоваться пострадавшие.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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