Гранаты, РПГ и патроны: В штабе рассказали об обнаруженном на Донетчине схроне (Видео). Новости

16 января проведена комплексная оперативно-профилактическая отработка Торецка (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В ходе отработки сотрудниками Национальной полиции и бойцами Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил обнаружен и изъят схрон боеприпасов: 26 гранат, 950 патронов калибром 5,45 мм, 1950 патронов калибром 7,62 мм, 2 единицы РПГ-22.

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