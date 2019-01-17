Путин живет в логике спецопераций: Аналитик о прогнозах большой войны. Новости

В западной прессе и некоторые украинские журналисты и аналитики раздувают тему большой войны между Украиной и Россией, но такие прогнозы демонстрируют полное непонимание политики Кремля и непосредственно президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал журналист Виталий Портников.

«В Черном море не так легко проводить агрессивную политику, потому что это море рассчитано на много стран, это не российско-украинский бассейн, как Азовское море», – отметил он.

По его словам, прогнозы большой войны между Украиной и Россией – информационные манипуляции. «Это российский вброс в разном виде, и многие люди, которые живут в сознании катастрофического исхода событий, верят в это, потому что им так проще жить. Им так понятней, как действовать... В этом есть полное непонимание действий российского политического руководства», – считает Портников.

Он рассказал, почему не стоит рассматривать вариант большой войны РФ и Украины. «В Москве всегда существовала конкуренция управленцев. Условно говоря, всю историю СССР между собой конкурировали за власть партийные и чекистские аппараты. В период с 1953-1958 годов в эту войну чекистов и партийных номенклатурщиков ненадолго попыталась вмешаться армия, когда Никита Хрущев нуждался в услугах маршала Георгия Жукова для нейтрализации влияния маршала Лаврентия Берии», – напомнил журналист.

«Но попытка армии усилить свое влияние несколько раз за историю Советского Союза была нейтрализована – в 1930-е годы Сталиным, после 1945-го года им же, когда он разбросал популярных полководцев по окраинам империи, и в 1958-м году Хрущевым, когда Жуков был выведен из состава президиума ЦК КПСС и отправлен на пенсию. И в следующий раз министр обороны СССР стал членом политбюро ЦК КПСС только спустя 15 лет», – продолжил Портников.

Аналитик отметил, что военные не играли важной роли в политике СССР с момента его существования. «То же самое происходит сейчас. По сути, чекисты в союзе с бандитами одержали безоговорочную победу в 1991 году над партийными, и с этого момента этот союз правит. Если бы Путин был военным, он бы понимал логику прямых военных действий, и можно было бы рассматривать ситуацию в такой парадигме, в какой ее рассматривают предсказатели большой войны», – убежден эксперт.

«Но Путин – не военный, и окружен он не военными, потому что даже министр обороны РФ там не военный. И доктрина Герасимова – это не военная доктрина, хотя она написана генералом, а скорее – спецслужбистская. И Путин живет в логике специальных операций», – резюмировал Портников.

Журналист также рассказал, что в международном сообществе логика противников строительства газопровода из России в обход Украины обоснована, но в Европе больше думают о собственном комфорте, чем о безопасности, отметив, что тема большой войны – дополнительный аргумент для Германии в пользу проекта «Северный поток-2».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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