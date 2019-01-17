Сводка из зоны ООС за 16 января: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций. Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) 5-ро военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и 5-ро – боевые травмы (акубаротравмы). Об этом сегодня, 17 января, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник открывал огонь по позициям украинских войск из ПТРК в районе поселка Троицкое, из автоматических гранатометов вблизи поселка Пивденное, а также из гранатометов вблизи населенного пункта Крымское.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Чермалык из гранатометов, стрелкового оружия, из минометов калибром 82 мм – вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Невельское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе города Авдеевка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Пески, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Красногоровка.

В течение текущих суток противник огонь не открывал.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 151 единица. Под огнем оказались район аэропорта на севере Донецка ("Вольво-центр") и поселок Жабичево, а также поселок Александровка на западе Донецка; поселок Озеряновка под Горловкой; прилегающее к Ясиноватой село Васильевка; Докучаевск; села Ленинское (после переименования Ужовка – прим. ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Логвиново, Веселогоровка, Лозовое и Желобок. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

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