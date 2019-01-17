Отравление угарным газом на Донетчине: Один человек погиб. Новости

На Донетчине в результате отравления угарным газом один человек погиб, двое – пострадали. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Трагедия произошла в с. Ильинка Марьинского района.

«В результате отравления угарным газом один человек погиб и еще двое были госпитализированы в ГБ г. Курахово, в состоянии средней тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются. От Главного управления силы и средства не привлекались», – сообщили в пресс-службе.