Тука не советует участникам боевых действий на Донбассе ездить в Беларусь. Новости

Украинским патриотам и участникам боевых действий на Донбассе посещать Беларусь небезопасно. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.
«Любая поездка в Беларусь всегда была опасной, это тождественная поездка в РФ. Если люди с ярко выраженной проукраинской позицией, или участники АТО планируют посетить Беларусь, я бы предостерег их от таких действий», – сказал он.
Он напомнил, что есть печальный случай подобных поездок, когда на территории Белоруссии похитили Павла Гриба. «Вывезли на территорию РФ, а потом заявили, что его там и захватили. Полная чушь. Без сотрудничества с белорусскими спецслужбами это сделать было невозможно, поэтому опасность, без сомнения, существует», – заявил Тука.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»
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