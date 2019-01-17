Исключенный из Оппоблока Юрий Бойко теряет рейтинг, – мнение. Новости

Юрий Бойко, которого выгнали из «Оппозиционного блока», рассорился с новыми партнерами из «Оппозиционной платформы "За жизнь"». Теперь на выборы, вероятнее всего, политик пойдет как самовыдвиженец. Такое мнение выразил политолог Андрей Золотарев в комментарии телеканалу «Украина».

Эксперт отметил, что это точно снизит его рейтинг, который и так после ухода из Оппоблока стремительно падает.

«Юрий Бойко, не проведя съезд, рискует оказаться у разбитого корыта. Ибо собственного политического проекта у господина Бойко нет, а выдвинуться он может только от партии "За життя". Ибо "Оппозиционной платформы "За життя", как таковой, не существует как политической силы. Это означает то, что господину Бойко, скорее всего, придется идти самовыдвиженцем. Что для человека, который в течение нескольких лет представлял третью по величине политическую силу, это ни что иное, как репутационные потери и политическое денонсирование», – считает эксперт.

Напомним, Юрия Бойко исключили из парламентской фракции «Оппозиционный блок» осенью, после того, как он внезапно объявил о намерении идти в президенты без поддержки однопартийцев. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России. По последним социологическими исследованиями Фонда «Украинская политика», Александр Вилкул уже на 0,2% опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко.

Видео: ТК «Украина»

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