Взрыв в Доброполье: Госпитализирован мужчина. Новости

В Доброполье (Донецкая обл.) на коммунальном предприятии произошел взрыв, во время которого пострадал работник. По факту травмирования мужчины открыто уголовное производство. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Минувшим днем ​​в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от медработников о том, что ими был госпитализирован машинист-кочегар одного из коммунальных предприятий. В ходе проверки было установлено, что на предприятии произошел взрыв, в результате которого 46-летний мужчина получил травмы. Пострадавший с ожогами лица, шеи и грудной клетки был доставлен в местную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины.