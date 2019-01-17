Три вопроса переселенцев к юристу: Как получить ID-паспорт и ездить с ним на неподконтрольную территорию. Статьи

«Донецкие новости» совместно с общественной организацией «Донбасс SOS» продолжают вести рубрику «Три вопроса переселенцев к юристу». Тема сегодняшнего выпуска – ID-паспорта, оформление и использование их переселенцами.

Напомним, в Украине с марта 2018 года перестали печатать внутренние бумажные паспорта – теперь выдаются исключительно внутренние паспорта в форме пластиковой карточки (ID-паспорт). А с 1 ноября любой желающий может обменять свой старый бумажный паспорт на ID-карту. Раньше такой документ можно было получить только в случае обмена паспорта, вместо потерянного или испорченного, также его выдавали тем, кто получал паспорт впервые, в 14 лет.

– Потеряла ID-паспорт. Кинулась его восстанавливать, не могу найти справку переселенца. Наверное, тоже потеряла. Можно ли без справки ВПЛ идти в Центр предоставления административных услуг и пробовать сделать новый паспорт?

«Донбасс SOS»: В случае потери старого новый паспорт в форме ID-карты можно оформить, обратившись в любое подразделение Государственной миграционной службы (ГСМ) или Центра предоставления админуслуг независимо от места регистрации и оформленной справки ВПЛ.

Обратите внимание: при потере паспорта-книжечки механизм восстановления – иной. Чтобы оформить новый паспорт (он уже будет в форме ID-карты), если вы потеряли старую «книжечку», нужно обратиться либо по месту оформления справки ВПЛ, либо если справка утрачена или не была оформлена – нужно обратиться в отделение ГМС в области, в которой вы зарегистрированы. Например, для жителей неподконтрольных территорий Донбасса услуги можно получить в любом населенном пункте на подконтрольной Украине территории Донецкой/Луганской области, в зависимости от того, где вы проживали.

Больше информации доступно по ссылке http://www.donbasssos.org/passporta/

– Просрочила с вклейкой фотов паспорт на 45 лет. Меня заставляют сдать бумажный паспорт и хотят выдать ID-карту. Как быть?

«Донбасс SOS»: Согласно изменениям от 03.10.2018 в Постановление КМУ №302, вклейка фото в паспорт-книжечку по достижении 25-ти, 45-ти лет возможна только в течение месяца после достижения этого возраста – то есть со дня вашего рождения. Если вы обращаетесь в течение этого месяца, имеете возможность выбрать – либо вклеить фото, либо оформить новый паспорт в форме ID-карты. Если вы обращаетесь позже указанного срока, то в этом случае возможно только оформление ID-карты.

– Моя дочка вот-вот должна получить свой первый в жизни паспорт и это будет пластиковая карточка. Расскажите, как она, будучи переселенкой и имея справку ВПЛ, сможет ездить на неподконтрольную территорию? Какие документы нужны для пересечения блокпостов Украины и «Л-ДНР»?

«Донбасс SOS»: Действительно, паспорт гражданина Украины теперь оформляется с 14 лет и исключительно в форме ID-карты. Получение документа старого образца в форме книжечки теперь невозможно, но, несмотря на это, самостоятельно пересекать линию соприкосновения дети могут только с 16-летнего возраста. Здесь изменений нет. Ребенок младше 16 лет – даже с наличием оформленного паспорта – может проехать только:

совместно с родителями;

с одним из них при согласии второго (необходима нотариально оформленная доверенность или за наличия определенных документов);

с третьими лицами, при наличии нотариально оформленной родителями доверенности.

Для пересечения линии соприкосновения ребенку также нужен оформленный пропуск.

Если вы столкнулись с проблемами пересечения блокпостов так называемых «Л-ДНР» по причине оформленной ID-карты, сообщите на номер Горячей линии «Донбасс SOS» 0 800 309 110 для последующего информирования профильных международных организаций. По состоянию на сегодня к нам информации о проблемах пересечения с ID-паспортами не поступало.

Больше информации доступно по ссылке - http://www.donbasssos.org/peresechenie-linii-s-detmi

***

Дополнительную информацию по указанным темам, а также задать свои вопросы можно по телефону «горячей линии» «Донбасс SOS» – 0 800 309 110, пн-пт с 9:00 до19:00, сб-вс – выходные. Звонки с мобильных и стационарных телефонов на территории Украины бесплатны.

Также читатели могут прислать свои вопросы на редакционную почту «Донецких новостей» – redactor@dnews.dn.ua.

Подготовила Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

Читайте также: