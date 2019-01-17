В «Л-ДНР» заявили, что рабочие подгруппы ТКГ начали переговоры в Минске. Новости

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 17 января, сообщают местные интернет-ресурсы на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

В «ДНР» утверждают, что «4-ре рабочие подгруппы приступили в Минске к переговорам по Донбассу».

В «ЛНР» уверяют, что «гуманитарная подгруппа, подгруппа по безопасности и подгруппа по экономическим вопросам начали работу в Минске».

Ранее встречу ТКГ в Минске анонсировала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

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