В Донецке столкнулись два автомобиля (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 17 января, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, авария произошла на пересечении ул. Щорса и пр. Освобождения Донбасса: столкнулись два легковых авто, одна машина вылетела с проезжей части. О пострадавших неизвестно, однако на месте работали медики «скорой».

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