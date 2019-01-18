Воины-зенитчики провели учения по прикрытию от ударов с воздуха в оборонительном бою (Фото). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) одна из подчиненных военных частей оперативно-тактической группировки «Восток» провела тактико-специальное занятие по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского подразделения. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

«Воины-зенитчики отрабатывали задачи в различных ситуациях, которые могут возникнуть при ведении боевых действий прикрытия основных подразделений от ударов с воздуха в ходе передвижения и непосредственно при ведении оборонительного боя», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что особое внимание уделялось отражению атак воздушных целей с малых высот.