В Украине приняли закон о социальных услугах. Новости

Верховная Рада Украины приняла Закон «О социальных услугах». Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующий законопроект №4607 сегодня, 17 января, проголосовали 230 народных депутатов.

Документом определены основные организационные и правовые основы предоставления социальных услуг, порядок организации предоставления которых еще должен утвердить Кабинет министров Украины.

В базовые социальные услуги вошли:

уход на дому;

дневной уход;

поддержание проживания;

социальная адаптация;

социальная интеграция и реинтеграция;

предоставление убежища;

экстренное (кризисное) вмешательство;

консультирование;

социальное сопровождение;

представительство интересов;

посредничество (медиация);

социальная профилактика;

натуральная помощь;

физическое сопровождение лиц с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигаются на колесных креслах, нарушения зрения;

перевод жестовой речью;

уход и воспитание детей в условиях, приближенных к семейным;

сопровождение во время инклюзивного обучения;

информирование.

Законом также установлен государственный стандарт социальных услуг.

Действие настоящего Закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проживают или находятся на территории Украины, в том числе лиц, на которых распространяется действие Закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите» и принадлежат к уязвимым группам населения и / или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Законодательным актом также предусмотрено создание Реестра социальных услуг в виде автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы.

Законом определено понятие «сложные жизненные обстоятельства», к которым отнесены обстоятельства, которые личность или семья не может преодолеть самостоятельно, а также факторы, которые могут их вызвать.

Закон определяет систему предоставления и классификацию социальных услуг.

Классификация социальных услуг включает в себя:

социальную профилактику – предотвращение возникновения сложных жизненных обстоятельств и / или попадание лица / семьи в такие обстоятельства;

социальную поддержку – преодоление лицом / семьей сложных жизненных обстоятельств;

социальное обслуживание – минимизацию для лица / семьи последствий сложных жизненных обстоятельств, поддержание их жизнедеятельности и адаптации в обществе.

Закон предусматривает заключение договора о предоставлении социальных услуг, которые будут оказываться через механизм социального заказа за счет бюджетных средств. Документ также устанавливает ответственность за нарушение требований законодательства о социальных услугах.

Закон «О социальных услугах» после его подписания президентом Украины вступит в силу с 1 января 2020 года.