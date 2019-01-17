В Украине приняли закон о социальных услугах. Новости

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В Украине приняли закон о социальных услугах

ДН

17.01.19 11:37dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Верховная Рада Украины приняла Закон «О социальных услугах». Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующий законопроект №4607 сегодня, 17 января, проголосовали 230 народных депутатов.

Документом определены основные организационные и правовые основы предоставления социальных услуг, порядок организации предоставления которых еще должен утвердить Кабинет министров Украины.

В базовые социальные услуги вошли:

  • уход на дому;
  • дневной уход;
  • поддержание проживания;
  • социальная адаптация;
  • социальная интеграция и реинтеграция;
  • предоставление убежища;
  • экстренное (кризисное) вмешательство;
  • консультирование;
  • социальное сопровождение;
  • представительство интересов;
  • посредничество (медиация);
  • социальная профилактика;
  • натуральная помощь;
  • физическое сопровождение лиц с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигаются на колесных креслах, нарушения зрения;
  • перевод жестовой речью;
  • уход и воспитание детей в условиях, приближенных к семейным;
  • сопровождение во время инклюзивного обучения;
  • информирование.

Законом также установлен государственный стандарт социальных услуг.

Действие настоящего Закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проживают или находятся на территории Украины, в том числе лиц, на которых распространяется действие Закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите» и принадлежат к уязвимым группам населения и / или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Законодательным актом также предусмотрено создание Реестра социальных услуг в виде автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы.

Законом определено понятие «сложные жизненные обстоятельства», к которым отнесены обстоятельства, которые личность или семья не может преодолеть самостоятельно, а также факторы, которые могут их вызвать.

Закон определяет систему предоставления и классификацию социальных услуг.

Классификация социальных услуг включает в себя:

  • социальную профилактику – предотвращение возникновения сложных жизненных обстоятельств и / или попадание лица / семьи в такие обстоятельства;
  • социальную поддержку – преодоление лицом / семьей сложных жизненных обстоятельств;
  • социальное обслуживание – минимизацию для лица / семьи последствий сложных жизненных обстоятельств, поддержание их жизнедеятельности и адаптации в обществе.

Закон предусматривает заключение договора о предоставлении социальных услуг, которые будут оказываться через механизм социального заказа за счет бюджетных средств. Документ также устанавливает ответственность за нарушение требований законодательства о социальных услугах.

Закон «О социальных услугах» после его подписания президентом Украины вступит в силу с 1 января 2020 года.

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