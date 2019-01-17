В Украине приняли закон о социальных услугах. Новости

Верховная Рада Украины приняла Закон «О социальных услугах». Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующий законопроект №4607 сегодня, 17 января, проголосовали 230 народных депутатов.
Документом определены основные организационные и правовые основы предоставления социальных услуг, порядок организации предоставления которых еще должен утвердить Кабинет министров Украины.
В базовые социальные услуги вошли:
- уход на дому;
- дневной уход;
- поддержание проживания;
- социальная адаптация;
- социальная интеграция и реинтеграция;
- предоставление убежища;
- экстренное (кризисное) вмешательство;
- консультирование;
- социальное сопровождение;
- представительство интересов;
- посредничество (медиация);
- социальная профилактика;
- натуральная помощь;
- физическое сопровождение лиц с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигаются на колесных креслах, нарушения зрения;
- перевод жестовой речью;
- уход и воспитание детей в условиях, приближенных к семейным;
- сопровождение во время инклюзивного обучения;
- информирование.
Законом также установлен государственный стандарт социальных услуг.
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проживают или находятся на территории Украины, в том числе лиц, на которых распространяется действие Закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите» и принадлежат к уязвимым группам населения и / или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Законодательным актом также предусмотрено создание Реестра социальных услуг в виде автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы.
Законом определено понятие «сложные жизненные обстоятельства», к которым отнесены обстоятельства, которые личность или семья не может преодолеть самостоятельно, а также факторы, которые могут их вызвать.
Закон определяет систему предоставления и классификацию социальных услуг.
Классификация социальных услуг включает в себя:
- социальную профилактику – предотвращение возникновения сложных жизненных обстоятельств и / или попадание лица / семьи в такие обстоятельства;
- социальную поддержку – преодоление лицом / семьей сложных жизненных обстоятельств;
- социальное обслуживание – минимизацию для лица / семьи последствий сложных жизненных обстоятельств, поддержание их жизнедеятельности и адаптации в обществе.
Закон предусматривает заключение договора о предоставлении социальных услуг, которые будут оказываться через механизм социального заказа за счет бюджетных средств. Документ также устанавливает ответственность за нарушение требований законодательства о социальных услугах.
Закон «О социальных услугах» после его подписания президентом Украины вступит в силу с 1 января 2020 года.
Комментарии