МинВОТ выплатил семьям украинских политзаключенных и военнопленных более 17 млн грн. Новости

В Украине в 2018 году для урегулирования вопроса социальной защиты политических заключенных и военнопленных были приняты дополнительные нормативно-правовые акты. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказал начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы МинВОТ Игорь Гриб.

Он напомнил, что работа по согласованию механизма выплат политзаключенных продолжалась с апреля 2018 года. «Выплаты политическим заключенным начались только в ноябре, потому что с момента принятия Постановления Кабмина №328 были внесены еще 4 изменения в него», – отметил Гриб.

«Учитывая то, что наши политзаключенные все находятся под арестом или на территории временно оккупированного Крыма, или на территории РФ, эту помощь должны были получить их родные. Пришлось искать родственников и проводить сбор необходимых документов», – сказал он.

По его словам, по состоянию на 31 декабря 2018 года выплаты получили 77 семей украинских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах РФ и в аннексированном Крыму, а также семьи всех военнопленных моряков. «24 человека попали в плен РФ. Было принято отдельное постановление Кабмина относительно выплат помощи семьям этих военных моряков. Мы оперативно собрали необходимые документы и накануне конца финансового 2018 года смогли осуществить эти выплаты. Все семьи 24 наших пленных моряков смогли получить эту помощь», – сообщил представитель МинВОТ.

«По состоянию на 31 декабря 2018 года МинВОТ осуществило выплаты семьям политзаключенным и военнопленных на общую сумму 17,2 млн грн», – добавил Гриб.

Как сообщалось ранее, также в прошлом году 71 освобожденному из плена «Л-ДНР» заложнику выплатили единоразовую финансовую помощь по 100 тыс. грн.

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