Жалоба Бойко на Оппоблок: Полиция закрыла уголовное производство. Новости

Национальная полиция закрыла уголовное производство якобы за подделку документов в Оппоблоке. Об этом сообщил адвокат политсилы Олег Бабич, передает телеканал «Украина».
Он говорит: провокация экс-оппозиционера Юрия Бойко не удалась.
Напомним, 11 декабря по представлению сторонников Бойко полиция начала проверку якобы подделки документов партии. На допрос в следственное управление вызвали Бориса Колесникова. Но выяснилось: никаких доказательств в представлениях сторонников Бойко нет.
«После многочасовых допросов и анализа документации в Нацполиции вынуждены были признать, что заявление Юрия Бойко является безосновательным и бездоказательным. Таким образом сорвалась попытка препятствовать съезду "Оппозиционного блока" на котором делегаты определились, что кандидатом в президенты Украины от "Оппозиционного блока" будет Александр Вилкул. Уголовное производство, которое инициировал Юрий Бойко против своих бывших однопартийцев, было закрыто на основании ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины ввиду не просто отсутствия состава преступления, а ввиду отсутствия события преступления как такового», – сообщил адвокат Олег Бабич.
Напомним, Юрия Бойко исключили из парламентской фракции «Оппозиционный блок» осенью, после того, как он внезапно объявил о намерении идти в президенты без поддержки однопартийцев. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России. По последним социологическими исследованиями Фонда «Украинская политика», Александр Вилкул уже на 0,2% опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко.
Видео: ТК «Украина»
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