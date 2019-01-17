Старт дан: Суд в Краматорске принял первое решение о выдаче ограничительного предписания. Новости

Суд принял первое решение о выдаче ограничительного предписания в Краматорске (Донецкая обл.). Об этом сообщает Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Донецкой и Запорожской областях.

Так, в декабре 2018 года в Краматорский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи обратилась женщина по вопросу систематического психологического насилия в отношении нее и ее детей со стороны бывшего мужа. Правовую помощь женщине оказывала заместитель отдела представительства Майя Зализняк. Ознакомившись с предоставленными материалами по делу, правозащитница выяснила следующее: на данный момент брак между клиенткой и ее мужем расторгнут, полученное решение суда о взыскании алиментов и спор о разделе имущества супругов находится на рассмотрении в Краматорском городском суде. Однако жилой дом является совместной собственностью супругов, и обидчик продолжает проживать с ними в этом доме.

Во время совместного проживания мужчина систематически допускает психологическое насилие в отношении женщины и ее малолетних детей, в связи с чем она неоднократно обращалась в правоохранительные органы. В частности, 19.10.2018 года мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП, но и после этого продолжил совершать насилие.

После выяснения всех обстоятельств клиентке было предложено обратиться в Краматорский городской суд с заявлением о выдаче ограничительного предписания, предусматривающего запрет ее бывшему мужу находиться в городе совместного проживания в течение 6-ти месяцев. Этот срок позволит гражданке решить все вопросы о разделе общего имущества.

10 января 2019 года Краматорским городским судом было рассмотрено заявление о выдаче ограничительного предписания и вынесено решение, которым заявление удовлетворено частично. А именно: выдано ограничительное предписание в отношении мужчины на срок 2 месяца и установлены следующие меры временного ограничения его прав – запрещено пребывание в месте совместного проживания по домашнему адресу.

Указанное решение сегодня является первым в практике Краматорского городского суда по вопросу выдачи ограничительного предписания в случаях, определенных Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию».

Напомним, вступившие 11 января 2019 года в силу очередные изменения в Уголовный кодекс касаются различных нюансов домашнего насилия.

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