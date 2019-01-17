В Кременной ввели чрезвычайную ситуацию из-за роста заболеваемости корью . Новости

В Кременной (Луганская обл.) объявлена чрезвычайная ситуация в связи с ростом заболеваемости корью. Также, специальной комиссией решено продлить ограничение проведения массовых мероприятий до 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кременской районной государственной администрации.

«В повестке дня заседания районной комиссии по вопросам ТБ и ЧС снова стоял вопрос сложной эпидемической ситуации из-за случаев заболеваемости корью в г. Кременная», – говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя комиссии, начальник Кременского районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Луганской области полковник службы гражданской защиты Андрей Павлов, по состоянию на 9 января в городе было зафиксировано 11 случаев кори. Однако, на 16 января количество случаев заболевания увеличилось до 20. Среди них – 12 детей. Поэтому, комиссией принято решение о введении чрезвычайной ситуации.

Также решено продлить ограничение проведения массовых мероприятий, особенно с участием детей, до 1 февраля.

Как отмечается, в районе достаточно неплохой уровень охвата прививками против кори. Так, за прошлый год вакцинировано 95,6% детей до 2 лет и 92,5% – до 7 лет. В учебных заведениях, где зарегистрированы случаи кори среди детей (городские школы № 1, 2, 3 и школа-гимназия), вакцинированы 95% детей.

Кроме того, комиссией рекомендовано принять дополнительные меры по увеличению охвата профилактическими прививками, в первую очередь, медработников, педагогов, воспитателей, а также, обеспечить медицинское наблюдение за контактами в очагах заболевания корью на срок инкубационного периода.

Также, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано ввести масочный режим.

Ранее сообщалось, что с начала этого года в Украине корью заболели более 5 тыс. человек. Только за минувшую неделю заболели более 2,7 тыс. украинцев.

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