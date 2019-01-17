Верификация возобновлена. Ждите гостей…. Статьи

В наступившем 2019 году украинцев ожидает качественно новый виток верификации государственных социальных и пенсионных выплат. Основанием для этого служат вступившие в силу в последних числах декабря минувшего года изменения в Бюджетный кодекс. Они были довольно оперативно приняты Верховной Радой, а после подписаны президентом Петром Порошенко.

Как суд остановил верификацию всей страны

Одна из главных целей принятия этих изменений – как раз возобновить полномасштабные верификации и мониторинг выплат украинцам различных социальных выплат и пенсий. Как известно, 11 октября 2018 года Конституционный суд Украины завершил рассмотрение представления Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на тему законности способов и методов, используемых Министерством финансов при проведении верификации выплат.

Его решение было как бы прогнозируемым, но все равно неожиданным. Конституционный суд признал, что Минфин не имеет законных полномочий собирать и анализировать персональные данные украинцев. Вернее, не совсем так. Суд признал, что Минфин, в принципе, имеет такое право, но Бюджетный кодекс не предусматривает «критериев определения содержания и объема информации, содержащей персональные данные, категорий лиц как субъектов персональных данных, промежутков времени, которые должны касаться персональных данных, сроков, порядка и условий их хранения, что делает невозможным наступление ответственности за возможное злоупотребление».

В связи с этим Конституционный суд и решил, что некоторые положения Бюджетного кодекса противоречат положениям Конституции Украины. И действительно, в п.40 «Заключительных и переходных положений» Бюджетного кодекса просто сказано, что для контроля за соблюдением бюджетного законодательства по мониторингу пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат, Минфин имеет право получать информацию, которая содержит банковскую тайну и персональные данные. И все…

Примечательно, что к этому моменту верификация пенсий, субсидий и других социальных выплат населению как раз набрала серьезные обороты. Ее начало еще в начале июня 2018 года анонсировал заместитель министра финансов Сергей Марченко.

Пресечь некоторые злоупотребления

«Масштабные проверки будут идти в несколько этапов. Во-первых, на этапе начисления в территориальных подразделениях Минсоцполитики. Во-вторых, в процессе верификации данных государственных реестров и в третьих, через банки путем учета безналичных операций по оплате ценных покупок. Вся эта информация будет собираться и обрабатываться в Минфине», – сообщил Сергей Марченко.

Необходимость проведения такой масштабной акции он объяснил просто. «Нужно предотвратить момент, когда гражданин начинает обманывать как государство, так и налогоплательщиков, притворяясь неплатежеспособным. Необходимо создать предохранители злоупотреблений для огромного количества получателей субсидий… А с тех пор, как в Украине действует система субсидий, системной проверки получателей субсидий не проводилось», – заявил замминистра финансов.

Однако поначалу все же казалось, что верификация не будет тотальным процессом и проверять будут лишь тех, кто вызывает серьезные подозрения. На это настраивали цифры, приведенные чиновниками в мае.

«Мы постоянно фиксируем случаи, когда не бедные граждане получают субсидии на оплату коммуналки. Как правило, такие лица живут в элитном жилье или после оформления жилищной субсидии осуществляют дорогостоящие покупки на сотни тысяч гривен, но при этом декларируют или отсутствие доходов, или их незначительный размер. Во время отопительного сезона 2017-2018 годов субсидию получили более 23 400 семей, которые проживали в домах площадью более 200 кв. м. Примечательно, что если в Луганской области таких семей – 55, в Николевской – 116, Запорожской – 185, то в Закарпатской области их – 2400, Ивано-Франковской – 2700, а Львовской – почти 5000. Что касается квартир, то в отопительный сезон жилищную субсидию получили 28,5 тыс. домохозяйств, проживающих в квартирах площадью более 120 кв. м. Интересно, что семей, получавших субсидию, живя в элитных квартирах, также оказалось больше всего во Львовской области», – рассказал тогда министр труда и социальной политики Андрей Рева.

Верификацию – в массы

Нетрудно заметить, что счет идет на десятки тысяч по всей стране, что для такой страны как Украина, относительно немного. Однако очень быстро оказалось, что серьезные подозрения вызывают… все. Буквально все. В конце ноября прошлого года заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что проверке на достоверность предоставленной о себе информации (т.е. верификации) подверглось 7,5 млн получателей субсидий. То есть – практически все, кто получает или получал субсидии.

Результатов развернувшейся массовой верификации, по большому счету, было два. Во-первых, по итогам проверки к началу осени было отказано в назначении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на впечатляющие 5,9 млрд грн (по итогам 2018 года – более 14 млрд грн). А, во-вторых, некоторые семьи, которые уже получали субсидии, обязали вернуть полученные деньги назад. В общей, на тот момент, сложности вернуться обратно должны были 46,5 млн грн выплаченных субсидий.

Такой ход событий несколько «напряг» и разозлил простых украинцев и, реагируя на рост социального напряжения, правительство решило публично объясниться с людьми. Это сделал все тот же Виталий Музыченко. По сути, он заявил, что в Украине имеют место массовые мошенничества со стороны населения. Многие украинцы всячески стараются предоставить о себе недостоверную информацию, чтобы получить от государства социальную помощь, на которую они не имеют права.

Операция «Поймай арендодателя»

Цифры, которые привел Музыченко в подтверждение своего тезиса, действительно впечатляли. По его словам, более 1 млн украинских семей оформили на свое жилье субсидии, а затем сдали это жилье в аренду. Это очень интересные данные. Дело в том, их невозможно получить, просто сверяя информацию различных баз данных. В какой базе может быть указано, что кто-то кому-то сдал квартиру? Неофициально. Без договора.

Видимо, секрет прозорливости правительства, частично кроется в новых правилах предоставления субсидий населению, введенных еще 1 мая прошлого года. Как известно, согласно этим правилам, переселенцам разрешено оформлять субсидии на оплату услуг ЖКХ без предоставления договора аренды жилья. Более того. Если у них вообще договор аренды не заключен (т.е. они снимают жилье, так сказать, неофициально) это также не может быть препятствием для подачи заявления на субсидию.

По правилам, все без исключения ВПЛ, которые подали заявления на субсидии, должны пройти обязательную проверку своих материально-бытовых условий по месту заявленного жительства. Ее проводит специально прибывший на место социальный инспектор. Составленный им документ одновременно удостоверяет и факт аренды переселенцами данного жилья.

С другой стороны, также с 1 мая 2018 года была изменена форма декларации о доходах для получения субсидии. И с этого момента претендентам на субсидию необходимо указывать и свои доходы от сдачи в аренду своей недвижимости (в т.ч. и сдачи внаем жилья ВПЛ).

Сопоставив эти данные (об арендаторах и арендодателях) легко можно было узнать, кто и где нелегально сдает жилье в аренду. Это также верификация. О том, что, скорее всего, так и было, говорит тот факт, что Виталий Музыченко в своих словах напрямую связал получение субсидий и сдачу жилья в аренду.

Тяжкая карма безработного

Впрочем, миллион украинцев, сдавших жилье в аренду с оформленной субсидией, – не единственный миллион, к которому появились претензии у государства.

«923 тыс. домохозяйств в Украине при заполнении документов на получение субсидии показали нулевые доходы. Если верить этим людям, они вообще ни копейки на свое проживание не имеют. Мы предложили им честно показать свои доходы», – заявил три месяца назад министр труда и социальной политики Андрей Рева.

Понять правительство можно. Оно внедрило интересный механизм, согласно которому, украинцы не имеющие работы (во всяком случае, официальной), могут получать субсидии при условии, если уплатят налоги с… зарплаты. Ну, как если бы они ее получали.

Теперь, чтобы получить субсидию, безработный (не состоящий на учете в службе занятости) должен пойти в Государственную фискальную службу (проще говоря – налоговую) и… заключить там договор на уплату единого социального взноса (ЕСВ). Так как он безработный, то этот самый ЕСВ он должен заплатить из расчета доходов в размере трех прожиточных минимумов в месяц за 6 месяцев (с 1 января прожиточный минимум в Украине составил 1 853 грн, в течение года показатель будет увеличен еще дважды). Затем, с копией этого договора он должен явиться в свое УТСЗН, где ему и оформят субсидию.

Кстати, в подобном случае также проводится верификация. Договор с фискалами предусматривает уплату ЕСВ в течение 10 дней. По истечению этого срока УТСЗН делает запрос и, если денег нет, выплата субсидии немедленно блокируется.

По понятным причинам, населению данная схема очень не понравилась. И пользоваться ею оно не торопится. Что, конечно же, правительство раздражает.

Также не без помощи банальной верификации обнаружилось и еще очень много всего. К примеру, вот это. «Проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий на протяжении января-сентября 2018 года показали, что более 68 тыс. граждан оформили и получают жилищно-коммунальные субсидии по нескольким адресам», – сообщил в конце октября прошлого года Юрий Гелетий.

В режиме «Бога». Информационного

Очевидно, что все эти массовые разоблачения были бы невозможны без свободного оперирования всей информацией всех баз данных, имеющихся в Украине.

Так, согласно законодательству, для верификации выплаты пенсий, любых пособий и льгот, а также субсидий (которые выплачиваются из государственного или местных бюджетов, а также фондов общеобязательного социального и пенсионного страхования) Минфин имеет право получить информацию, которая находится в любых – информационной и справочной системе, реестре и банке данных, и содержит банковскую тайну или персональные данные граждан. Причем, согласие этих самых граждан для этого не требуется.

По факту Минфин на тот момент имел прямой доступ к базам: территориальных отделений Минсоцполитики, Миграционной службы, Министерства юстиции, всех банков, а также реестров Государственной фискальной службы. То есть он мог в режиме реального времени выяснить, соответственно – все пенсионные и социальные выплаты; все перемещения за границу и линию разграничения на Донбассе; все зарегистрированное недвижимое и движимое имущество; все безналичные операции по оплате чего-либо и, конечно, все доходы (официальные).

Кроме этого, Минфин в рамках верификации имел право направить запрос в МВД, Пенсионный фонд, Государственную финансовую инспекцию, Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра, БТИ, отделы РАГС, любые органы здравоохранения, любые учебные заведения и учреждения любой формы собственности, службы, проводящие регистрацию прав на недвижимость и вообще любые органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Это просто досадная пауза…

И тут случилось неожиданное. Как уже было сказано, 11 октября прошлого года Конституционный суд признал, что такой буквально безграничный и бесконтрольный доступ финансового министерства к персональным данным украинцев, это перебор…

Примечательно, что поначалу казалось, что по уже сложившейся в Украине традиции, решения суда не окажет на сложившуюся ситуацию никакого воздействия. Тем более, что «на кону» миллионы мошенников, буквально ежедневно обманывающих страну на миллиарды гривен.

«Это решение не влияет на процесс верификации, ведь в ходе этого процесса данные получателей государственных пособий деперсонифицируются», – прокомментировала решение суда и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Однако конкретно это решение Минфин выполнил и уже с середины октября прошлого года верификация по сути была остановлена. С того момента «вероятные неправомерные выплаты населению оцениваются более чем 171 млн грн», – уже подсчитали в министерстве.

Но все закончилось, когда 28 декабря 2018 года президент Петр Порошенко подписал принятый 22 ноября Верховной Радой закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Собственно, сами изменения и были разработаны для «преодоления» решения Конституционного суда. Они несколько более упорядочены, чем раньше, но это и не важно. Важно, что сам факт их принятия открывает Минфину возможность продолжить процесс верификации в нынешнем 2019 году, как и раньше, в национальных масштабах.

К новым верификационным высотам…

Впрочем, это – только начало. Минфин уже подал на рассмотрение правительства проект Закона «О верификации и мониторинге государственных выплат». Интересным нюансом этого документа является то, что все украинцы, получающие хоть какую-то денежную помощь от государства, будут подвергнуты тщательной проверке. Причем, среди прочего, будет собираться информация у… соседей и коллег, чтобы выяснить, ходит ли человек на работу, есть ли у него машина, куда он ездит отдыхать и много других интересных подробностей из его жизни.

Примечательно, что социальные инспекторы смогут прийти не только к субсидианту на работу или домой, но и на работу или домой к членам его семьи. Словом, для установления факта, что украинец получает субсидию незаконно, будет сделано все возможное…

Кстати, по большому счету, этот процесс уже запущен. Как известно, Министерство труда и социальной политики еще в октябре 2018 года запустило «горячую телефонную линию». Теперь каждый украинец легко может пожаловаться, что его соседи или коллеги (или кто-то еще) получают субсидию на оплату услуг ЖКХ (или любую другую социальную выплату) незаконно. И подробно объяснить почему он так думает.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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