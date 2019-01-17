Пенсии и проверки ВПЛ: Тука разъяснил позицию МинВОТ. Новости

Между Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) и Министерством социальной политики Украины второй год идут споры о механизме выплаты пенсий жителям неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Об этом в эфире одного из ток-шоу рассказал заместитель министра МинВОТ Георгий Тука.

«Переселенцам, которые находятся на неподконтрольной территории более 60 дней, прекращают платить пенсии. Как вы считаете, может быть нужно увеличить с 60 дней до 120 или 180 дней?», – спросила в ходе ток-шоу телезрительница замминистра МинВОТ.

«Я не делаю тайны из того, что свыше двух лет у нас продолжается дискуссия с нашими коллегами из Министерства социальной политики. Мы считаем, что любые ограничения нужно снимать», – сказал он.

«Если мы декларируем европейские ценности, свою принадлежность к европейской цивилизации, мы должны понимать, что согласно норм этой цивилизации, пенсия – это не выплата государства и не социальная помощь государства, это часть отсроченной заработной платы человека. Т. е., работая каждый месяц мы недополучаем в полном объеме заработанные деньги, а небольшую их часть отдаем на ответственное хранение государству, чтобы по достижении пенсионного возраста государство начало наши деньги нам возвращать», – считает Тука.

По его словам, у МинВОТ есть четкая позиция по поводу пенсий граждан, проживающих на неподконтрольной Украине территории Донбасса. «Нужно выплачивать пенсии всем гражданам Украины без всяких ограничений, которые проживают в том числе и на оккупированных территориях, но, во-первых, выплаты должны осуществляться исключительно на подконтрольной Украине территории. Во-вторых, каждый пенсионер, который приезжает получать пенсию, должен проходить верификацию в государственных учреждениях банков, чтобы не было злоупотреблений», – отмечает представитель ведомства.

«Большинство пенсионеров – люди преклонного возраста. Были зафиксированы не единичные случаи, когда человек умер, а его родственники или вообще неизвестные люди несколько месяцев продолжали получать его пенсию. А пенсии на Донбассе у людей, которые тяжело работали всю жизнь, довольно высокие, и это были большие убытки для государства. Чтобы не распространялся этот опыт, человек лично должен явиться в банк, где проверят, что это именно тот пенсионер, кому насчитана пенсия, и выплатит пенсию этому человеку, а куда вернется этот человек – в Киев или в Донецк, на мой взгляд, не имеет никакого значения. Попробуйте у пенсионера отобрать его пенсию. Когда нам говорят, что у них там будут ее отбирать боевики. Ну, попробуйте у старика отобрать эти копейки, которые они получают», – добавил замминистра МинВОТ.

Напомним, что в Украине действующая система назначения и контроля за социальными выплатами и выплатами пенсии для внутренне перемещенных лиц, в частности, Постановление Кабинета министров № 365 и внесение изменений в Постановление № 637, которые ввели более двух лет назад, частично не соответствует законодательству и Конституции.

Ранее отмечалось, что работа системы «Аркан» (трансформация т. н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники УТСЗН не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников. Переселенцы, которые ошибочно попадают в систему «Аркан», даже после подтверждения своего нахождения на подконтрольной Украине территории могут снова лишитьсясоциальных или пенсионных выплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

Читайте также: