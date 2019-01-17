Покровск: После скандала львы и медведи покидают приют цирковых зверей (Фото). Новости

Частный приют бывших цирковых животных, расположенный в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.), расстался с частью своих обитателей. Но все это – лишь на время. Об этом «Донецким новостям» рассказал владелец приюта Игорь Падалко.

По словам Падалко, который ранее заявлял о травле его семьи и животных, после многочисленных репортажей в СМИ о его приюте (в том числе негативных), а также визита комиссии в лице представителей мэрии, облгосадминистрации и пр., в ситуации разобрались. Было принято решение, что до завершения ремонтно-строительных работ по созданию подходящих вольеров для части львов и медведей, обитающих в тесных клетках, дикие животные будут перевезены в другие приюты.

«Предложили на выбор четыре приюта. Я выбрал Васильевский реабилитационный центр в Запорожской области, потому что у меня как раз находились их животные (два льва и медведь), пока они делали у себя ремонт. Именно они недавно и отбыли первыми. Мы оформили договор передержки (почти 10 листов документов на каждое животное), где статус тех, кто пришел мне на помощь, обозначен как "временный содержатель". При загрузке животных присутствовали представители экологической инспекции. Во избежание инсинуаций велась видео- и фотофиксация», – пояснил Падалко.

В Васильевском реабилитационном центре подтвердили, что 9 января к ним прибыли бурый медведь Балу, лев и львица из Покровска. Также отметили, что всего, в скором времени, будет перевезено 10 особей (6 медведей и 4 льва).

Бурый медведь Балу в Васильевском реабилитационном центре

В единственном на Донбассе приюте цирковых животных (так его называет Падалко) насчитывается 6 львов и 11 медведей. То есть, на новое место обитания отбудут не все, а лишь те, чьи условия обитания в Покровске на данный момент не соответствуют нормам.

Игорь Падалко уверяет, что в начале января к нему приходила очередная инспекция с плановой проверкой. Сделали замечание, что был лишь суточный запас мяса, тогда как должен быть – на трое суток. Когда проверяющие приехали на следующий день, запас был уже на неделю. «Представители инспекции все посмотрели, сделали запись в акте: животные ухожены, истощенных нет. Следующий контроль в феврале – посмотреть, сколько я вольеров сделал. Руководители высокого уровня обещали посодействовать», – , продолжил владелец приюта

До 1 апреля постройка новых вольеров (четырех – для львов, шести – для медведей) должна быть завершена. И тогда, после соответствующих процедур, Падалко намерен перевезти временно переселенных хищников назад в Покровск. Хозяин приюта уверяет, что при норме в 30 кв. м на одно животное он делает вольеры размером в 50 «квадратов».

Также Игорь Падалко рассказал, что аферисты создали в интернете сайты и соцстраницы, на которых собирают средства якобы для его животных. Некоторые даже за рубежом. Речь идет об очень больших суммах, которые присваиваются мошенниками. Он уже написал соответствующее заявление в полицию. И призывает всех, кто действительно хочет помочь (стройматериалами, продуктами, денежными средствами), пользоваться данными, размещенными на его официальной странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, в Покровске многодетна семья Игоря Падалко (воспитывают 14 детей – своих и приемных) создала приют для животных, большинство из которых – бывшие артисты цирка. Сейчас здесь проживают более 100 зверей и птиц (в том числе медведи, львы, лошади, обезьяны и др.).

В декабре 2018 года Государственная экологическая инспекция в Донецкой области провела проверку зоопарка и зафиксировала «много нарушений условий содержания диких животных в неволе», «ответственное лицо Падалко И. Н. инспекцией привлечен к административной ответственности по ст. 89 ч. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях на сумму 6 800 грн с конфискацией животных». Губернатор Донецкой области сообщил, что на период приведения зверинца в соответствии с нормами, хищные животные (медведи и львы) будут временно переданы в Киевский зоопарк, затем животные вернутся в Покровск.

В свою очередь Игорь Падалко заявил о травле его семьи и животных.

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