В зоне ООС налоговики изъяли сигареты на 10 млн грн (Фото). Новости

В зоне проведения Операции объединенных сил продолжаются мероприятия по противодействию нелегальной торговле подакцизными товарами. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Спецподразделением налоговой милиции ГФС Украины, который вовлечен в состав Объединенных сил, совместно с ГУ ГФС в Киеве, 15-16 января, совместно с сотрудниками налоговой милиции города Киева и под процессуальным руководством прокуратуры Киева проводили меры по противодействию нелегальной торговле подакцизными товарами. Данные меры проведены в рамках оперативного сопровождения уголовного правонарушения.

По результатам проведенных мероприятий, в ходе обыска складского помещения в Славянске (Донецкая обл.) обнаружено и изъято 284 тыс. 720 пачек табачных изделий в ассортименте с марками акцизного налога с признаками фальсификации на общую сумму более 10 млн грн.

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