Загранпаспорт за 6 тыс. грн: На Донетчине задержали сотрудницу Государственной миграционной службы. Новости

Следователями территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного Краматорске (Донецкая обл.), при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Донецкой области Департамента защиты экономики Нацполиции задокументирован факт получения неправомерного вознаграждения в сумме 6 тыс. грн должностным лицом Главного управления Государственной миграционной службы в Донецкой области. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба ГБР.

«Эти деньги заведующая одного из городских секторов миграционной службы в Донецкой области требовала и получила за содействие в выдаче жителям временно оккупированных территорий паспортов граждан Украины для выезда за границу. Во время задержания работница миграционной службы пыталась избавиться от полученных денег», – сказано в сообщении.

Следователями теруправления ГБР начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение служебным лицом неправомерной выгоды, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, или совершенное служебным лицом, занимающим ответственное положение).

«В случае доказательства вины лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Мариупольского гарнизона», – отметили в пресс-службе.