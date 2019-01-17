В «ДНР» на пожарах погибли двое мужчин. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области на пожарах погибли двое мужчин. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ДНР», один мужчина (анкетные данные его не установлены) погиб 16 января во время пожара в частном домовладении, во флигеле по ул. Шпагина в Петровском районе Донецка.

В тот же день в частном домовладении, в летней кухне по ул. Блочной в Калининском районе Горловки во время пожара погиб мужчина 1960 года рождения.

В обоих случаях причины пожаров устанавливаются.

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