На Донетчине военные помогли ликвидировать последствия ДТП с грузовиком (Фото). Новости

Военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады совместно с сотрудниками ГСЧС из состава Объединенных сил ликвидировали последствия ДТП вблизи города Курахово (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В штабе сообщили, что на месте аварии в связи с угрозой взрыва дежурили две пожарные машины. Спасательные работы проводились в течение 4-х часов, в результате совместных усилий грузовик, перевозивший сжиженный газ, поставили на колеса.

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