Жители неподконтрольного Донбасса и ВПЛ могут голосовать на выборах, – Тука. Новости

Переселенцы и жители неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей имеют право голосовать на президентских и парламентских выборах. Об этом напомнил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«По решению Центральной избирательной комиссии жители оккупированных территорий будут иметь возможность приехать на территорию, подконтрольную центральным властям и проголосовать», – сказал он.

По его словам, согласно последним социальным опросам, более 30% переселенцев считают, что не имеют права принимать участие в выборах президента Украины.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Каждый переселенец имеет право принимать участие в президентских выборах. Так же все имеют право участвовать в общенациональных выборах, то есть в выборах в Верховную Раду по партийным спискам», – отметил Тука.

Он уточнил, что переселенцы до сих пор ограничены в голосовании за мажоритарных кандидатов и в участии в местных выборах. «Разработанный нами вместе с Советом Европы и многочисленными общественными активистами, с участием представителей ЦИК законопроект, который изменил бы эту ситуацию, предоставив переселенцам право принимать участие во всех без исключения избирательных процессах в нашей стране, уже почти 2,5 года лежит в Верховной Раде и до сих пор не прошел первого чтения в профильном комитете», – добавил замминистра МинВОТ.

Напомним, 31 декабря в Украине официально стартовала избирательная кампания. С этого дня и до 3 февраля 2019 года кандидаты смогут зарегистрироваться в ЦИК для участия в выборах. Для этого им нужно внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша, деньги не возвращаются. Ранее о своих планах побороться за президентское кресло заявляли около 40 кандидатов. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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