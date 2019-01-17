Житель прифронтовой Авдеевки сдал полицейским гранату. Новости

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) при проверке документов местный житель признался правоохранителям, что хранит гранату. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что месяц назад мужчина нашел боеприпасы и вместо того, чтобы известить об этом полицейских, перепрятал в «надежном месте».

«Во время патрулирования улиц города сотрудники Авдеевского отделения полиции вместе с правоохранителями особого назначения полка "Киев" обратили внимание на подозрительного мужчину. В ходе проверки документов, 61-летний житель Авдеевки признался стражам порядка, что хранит боеприпас вблизи дачных домов. Отправившись в указанное место, полицейские обнаружили в пустой собачьей гранату Ф-1. Владелец опасного предмета сказал, что нашел ее в декабре прошлого года и перепрятал, на его взгляд, в безопасное место», – рассказали в полиции.

Граната изъята и направлена на экспертизу для дальнейшего исследования.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.