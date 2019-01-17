Комитет по правовой политике принял решение по законопроекту об избирательных правах переселенцев. Новости

Комитет по правовой политике разрешил законопроекту №6240 попасть в сессионный зал Верховной Рады. Об этом сообщает Общественный холдинг «Группа влияния» («Група впливу»).

Сегодня, 17 января, парламентский Комитет по вопросам правовой политики и правосудия принял долгожданное решение по проекту закона, который должен урегулировать вопрос избирательных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других мобильных внутри страны граждан (рег. № 6240 от 27 марта 2017 года). В своем заключении комитет рекомендует Верховной Раде принять решение по законопроекту, определившись путем голосования.

Как утверждают наблюдатели, это оптимальный вариант формулировки, когда у членов комитета нет единого мнения по этому вопросу. Одни депутаты, напомним, считают отсутствие избирательных прав у ВПЛ на местных выборах и одномандатном округе на выборах в ВР откровенным пренебрежением конституционными правами граждан Украины. Другие народные избранники не имеют однозначной позиции, что было одной из причин затягивания рассмотрения законопроектов относительно избирательных прав ВПЛ.

Теперь судьба законопроекта будет решаться в сессионном зале. Рассмотрение документа в Комитете по вопросам правовой политики и правосудия – это последняя процедурная ступенька, которая была нужна для вынесения вопроса на рассмотрение всей депутатской общественности. Свои положительные выводы о содержании документа значительно раньше сделали другие парламентские комитеты.

При рассмотрении законопроекта неоднократно упоминались международные нормы и рекомендации западных демократических институтов по правам внутренне перемещенных лиц на свободное волеизъявление.

Комментируя заключение комитета, исполнительный директор Общественного холдинга «Группа влияния» Татьяна Дурнева поблагодарила за долгожданное решение от имени ВПЛ. «Мы переходим к следующему этапу – убеждение минимум 226 народных депутатов в том, что в демократической стране не должно быть "невидимых избирателей", а статья 38 Конституции должна защищать всех. Мы продолжаем адвокационную кампанию "Каждый голос влияет" и собираем от ВПЛ обращения к народным депутатам в виде видео, писем, песен, решений местных советов и других форм воздействия», – сообщила она.

Напомним, законопроект № 6240 «Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан» зарегистрирован в Верховной Раде еще 27 марта 2017 года.

Также сообщалось, что Постановление Верховного суда Украины от 25 июля 2018 года констатирует: «... суд апелляционной инстанции ... отметил, что справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица не является документом, в который вносятся сведения о зарегистрированном месте жительства, а потому заявление внутренне перемещенного лица по изменению его избирательного адреса на основании справки ... является необоснованным и не удовлетворено ответчиком». Поэтому справка ВПЛ не дает права быть включенным в список избирателей. Ключевую роль в этом деле играет «прописка» избирателя.

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